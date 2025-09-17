La causa $LIBRA cambió de juzgado y ya no estará a cargo Servini

El juez federal Ariel Lijo, subrogante en la causa por la criptomoneda $LIBRA, declaró la incompetencia de su colega María Servini y envió el expediente al juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi, quien investiga una denuncia similar contra Karina Milei. Lijo justificó su decisión en la “mancomunidad probatoria y de personas imputadas” entre ambos procesos, lo que exige su unificación para evitar la duplicidad de actuaciones.

La investigación se centra en el presunto cobro de coimas y negociaciones incompatibles con la función pública. Todo a raíz de la promoción que el presidente Javier Milei hizo de $LIBRA en sus redes sociales. Cabe recordar que entre los imputados también se encuentra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La causa ya había tenido un derrotero judicial. En abril pasó de Sandra Arroyo Salgado a María Servini, y ahora queda bajo la órbita del Juzgado Federal N°8, a cargo de Martínez de Giorgi, con el fiscal Eduardo Taiano a cargo de la instrucción.