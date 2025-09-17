El país se moviliza contra el ajuste del Gobierno

Hoy, el país será el escenario de una de las movilizaciones más importantes contra la política de ajuste del gobierno de Javier Milei. La Marcha Federal Universitaria reunirá a estudiantes, docentes, trabajadores del Hospital Garrahan, sindicatos y organizaciones sociales frente al Congreso, con el objetivo de exigir la restitución de las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario, ambas vetadas por el Ejecutivo.

La concentración central comenzará a las 17:00 en Plaza Congreso y a las 18:00 se prevé un acto con oradores de universidades, gremios y el sector sanitario. La protesta se inscribe como la tercera gran manifestación en defensa de la educación y la salud pública y promete mostrar una amplia convocatoria en todo el país.

El núcleo del reclamo se centra en dos leyes clave. La Ley de Emergencia de Salud Pediátrica contemplaba incrementos salariales, exenciones impositivas para guardias y horas extras, la continuidad en residencias y una ampliación del presupuesto para el Hospital Garrahan. Por su parte, la Ley de Financiamiento Universitario buscaba asegurar los fondos para garantizar el funcionamiento de las casas de estudios superiores. Para los convocantes, los vetos a estas leyes representan un golpe directo al derecho a la educación y a la atención médica de alta complejidad.

A la convocatoria se sumarán la UTEP, ATE, la CTA Autónoma, la CTA de los Trabajadores, la UOM, la CATT y organizaciones piqueteras como el Polo Obrero y el MST. “Vamos a movilizar frente a la motosierra y el ajuste sobre los más humildes”, afirmó Alejandro Gramajo, referente de la UTEP.

Sesión clave en Diputados

En paralelo, la Cámara de Diputados sesionará desde las 13:00 para debatir la suerte de los vetos presidenciales. La oposición buscará insistir en la sanción de las leyes con la mayoría agravada de dos tercios, en una pulseada voto a voto. El oficialismo intentará blindar los vetos con el respaldo de gobernadores aliados, apalancados por el reparto discrecional de ATN.

Así, la sesión legislativa y el reclamo en las calles marcarán una jornada decisiva. La defensa de la salud y la educación pública es una demanda que no se rendirá ante el ajuste libertario.