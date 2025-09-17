El Gobierno busca vía libre para tomar más deuda

En la letra chica del Presupuesto 2026 que presentó Javier Milei este lunes en cadena nacional, se descubrió que el Gobierno nacional quiere vía libre para encarar una reestructuración de la deuda pública sin respetar los principios de la actual legislación. La misma obliga a una mejora en dos de tres condiciones de emisión: reducción del capital, de la tasa de interés, o alargamiento de los plazos.

En el artículo 55 del proyecto enviado al Congreso de la Nación vuelve sobre una iniciativa que los legisladores nacionales ya rechazaron cuando se presentó en la Ley Bases y la Justicia declaró inconstitucional cuando se intentó avanzar por Decreto de Necesidad y Urgencia. La intención oficial es otorgar una facultad especial al Ministerio de Economía para que las secretarías de Hacienda y Finanzas puedan realizar “operaciones de administración de pasivos, cualquiera sea el instrumento que las exprese”, es decir en pesos o dólares. Esas operaciones “no estarán alcanzadas por las disposiciones del Decreto Nº 1023 del 13 de agosto de 2001 y sus modificaciones”, que establecen las actuales condiciones para reestructurar deuda.

Este intento por violar la legislación se da en un contexto en el que el Presupuesto 2026 anticipa un déficit comercial de 2.447 millones de dólares para 2025, que se irá incrementando en los próximos años a 5.751 millones en 2026, 3.707 millones en 2027 y 6.961 millones en 2028, por el sostenido incremento de las impor­taciones.