Milei presentó el Presupuesto 2026: “El equilibrio fiscal es innegociable”

Javier Milei realizó una cadena nacional para presentar el proyecto del Presupuesto 2026 que enviará al Congreso. “El futuro de la Argentina depende fundamentalmente de una sola cosa: que el pueblo y la política se comprometan con el orden fiscal”, comenzó su discurso, que duró 15 minutos.

Además de poner la importancia en el equilibrio fiscal, el Presidente agradeció el esfuerzo de la población frente al ajuste: “El temple de los argentinos es heroico y por eso les quiero dar las gracias”.

En este camino, aclaró que el plan de gobierno fue configurado para que “los años más duros de afrontar sean los primeros” y, de esta manera, afirmó que “pese a las turbulencias coyunturales, lo peor ya pasó”.

“Más allá del éxito que haya tenido nuestra gestión en corregir el descalabro de décadas, entendemos que muchos aún no lo perciban en su realidad material”, soslayó.

En cuanto a los anuncios, el Presupuesto 2026 “asigna 4,8 billones de pesos a las universidades, un aumento del gasto en jubilaciones de un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación”, según Milei. También señaló que “habiendo realizado las auditorías pertinentes, el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación de 2026”.

No obstante, el ajuste continuará. Se propone una continuidad en la quita de subsidios, que bajarían a 0,8% del PBI (0,2% menos que la estimación para 2025). La intención del Gobierno nacional es limitar el gasto en energía y transporte como uno de los grandes ahorros.

El proyecto también ajusta las transferencias a las provincias y en los Aportes del Tesoro Nacional, con impacto directo en las cuentas provinciales. Esta cuestión ya es un tema que actualmente cuestionan los gobernadores, luego del veto presidencial a la ley aprobada por el Congreso que establece la distribución automática de los ATN.

Asimismo, se prevé que el documento también incluya un reordenamiento de partidas de inversión pública: mantenimiento de proyectos prioritarios ligados a la infraestructura crítica y ajuste en rubros discrecionales.

“Hoy con orgullo y esperanza puedo decirles que pasamos la prueba de fuego, el país ha comenzado a crecer. Hemos dejado atrás lo peor. Se vienen tiempos felices en Argentina”, concluyó Milei.