Caputo le promete al FMI un superávit del 2%

El Fondo Monetario Internacional (FMI) está a la expectativa del Presupuesto 2026 que presentará este lunes Javier Milei por cadena nacional. En especial, por los últimos cambios en el escenario monetario.

Cuando Luis Caputo envió el 3 de julio pasado un anticipo del proyecto al Congreso, allí se consignaba que en diciembre de 2025 el dólar se ubicaría en $1.245. Sin embargo, actualmente la cotización ya supera los $1.450. Además, Las tasas de interés, que en ese momento estaban en el orden del 29%, superaron el 60%.

Pese a estas complicaciones, el equipo económico de Gobierno nacional se encuentra optimista. La pauta de ingresos y gastos del año próximo que elaboró un 2,2% de superávit primario. Esto incluye proyecciones de crecimiento y un PBI ajustado por inflación.

No obstante, si el Gobierno libertario se muestra dispuesto a negociar con los gobernadores y con la oposición “dialoguista” luego de unas elecciones de octubre que, hasta el momento, se anticipan poco favorables, el escenario más probable es que ese objetivo se modere. En ese caso, el superávit proyectado debería ser más bajo.

Cabe recordar que en 2025 el Presidente decidió prorrogar por segunda vez el Presupuesto 2023 para evitar que el Congreso le cambiara el texto que presentó hace un año, algo inédito en la historia del país. Esto le dio discrecionalidad el Ejecutivo nacional en sus gastos.