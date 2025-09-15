El Ejecutivo prepara un nuevo aumento en las tarifas de luz

El Gobierno planea trasladar a los usuarios el costo de obras eléctricas urgentes para reforzar las redes de alta tensión y evitar cortes ante picos de demanda. Según estimaciones oficiales, se requieren al menos US$6.500 millones, que se buscarán mediante inversiones privadas a recuperar con un cargo adicional en la tarifa. Entre los proyectos figuran líneas en Cuyo, Patagonia y el Área Metropolitana.

El Gobierno advierte que la falta de ampliaciones y mantenimiento previo hace al sistema vulnerable, mientras la demanda eléctrica creció 26% en la última década, y las líneas sumadas apenas alcanzan un cuarto de las incorporadas en el período anterior.