Pánico en el mercado por el amague de nuevo cepo

Sobre la medianoche del viernes, en una jornada donde el dólar llegó cerca al techo de la banda, la Comisión Nacional de Valores (CNV) dictó una resolución para intervenir en el mercado de capitales y causó incertidumbre en la city.

A través del Criterio Interpretativo (CRI) N° 98, se estableció que los operadores de bolsa no podían comprar dólar MEP y CCL luego de financiarse en pesos. Esto generó ruido porque llevaría a las entidades de bolsa a desprenderse de las tenencias acumuladas en las últimas semanas.

Este revuelo generado tuvo que ser aclarado por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, quien comunicó que la CNV sacaría una nueva disposición para aclararlo.

Ya en el filo de la medianoche del viernes, en un horario atípico, el organismo publicó el CRI N° 99, que derogaba el anterior y aclaraba que la restricción solo aplicaría para las cuentas propias de los brokers. Además, la CNV aclaró que el criterio no se aplicará a la venta del stock de bonos anteriores.