La Izquierda se quedó sin concejales en el Conurbano bonaerense

Las recientes elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires dejaron un panorama adverso para el Frente de Izquierda – Unidad (FIT-U), que sufrió un retroceso considerable en su caudal de votos. Con Fuerza Patria y La Libertad Avanza concentrando más del 80% de los sufragios, la izquierda perdió más de 245 mil votos en comparación con los comicios anteriores.

El golpe más fuerte se produjo en el Conurbano bonaerense, donde el FIT-U no logró renovar las seis bancas que ocupaba en los Concejos Deliberantes de La Matanza, Merlo y José C. Paz.

En La Matanza, la Izquierda quedó tercera con un 4,15%; en José C. Paz alcanzó un 5,74%; y en Merlo obtuvo un 6,95%, quedando cuarta. Estos resultados contrastan con 2021, cuando el FIT-U había conseguido un desempeño notable y garantizó la presencia de Olga Yolanda Ortigoza, Ana Irene Paredes Landman, Valeria Bibiano, Anabela Colli, Romina Ruocco y Susana Verón en los consejos.

La ausencia de representación implica que la Izquierda no tendrá voz en la elaboración de ordenanzas, el control presupuestario ni en el debate político municipal. Sin embargo, no todo fue negativo: en la Tercera Sección Electoral superaron el piso de 5,35% y alcanzaron 5,66%, lo que permitió que Nicolás del Caño y Mónica Schlotthauer obtuvieran bancas como diputados provinciales.

Para el FIT-U, los resultados sirven de termómetro de cara a octubre, cuando deberán defender dos bancas en el Congreso Nacional, con Del Caño nuevamente como candidato.