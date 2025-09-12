Kicillof continúa la campaña electoral con visitas al interior

Tras la euforia del triunfo electoral logrado este domingo, Axel Kicillof retomará las actividad en modo campaña con una agenda cargada de visitas y giras al interior de la Provincia y al Conurbano bonaerense.

Luego de tres días sin agenda oficial, en los que se dedicó a brindar entrevistas mediáticas y reuniones políticas, el gobernador vuelve a encarar las recorridas de campaña. En este sentido, este jueves visitó las comunas de General Paz y Pila, distritos de la Quinta sección electoral donde, si bien el peronismo ganó en los niveles locales, no se llevó un triunfo a nivel seccional.

En el primer distrito, con el intendente Juan Manuel Álvarez visitará a la Casa de la Provincia, un sitio que centraliza los diversos organismos provinciales en un solo edificio. En el segundo, con el jefe comunal Sebastián Walker, inaugurará un centro de salud y recorrerá obras del distrito.

Según hicieron trascender fuentes cercanas al mandatario bonaerense, así como equipo que gana no se toca, “estrategia que gana no se cambia”. De esta manera, el plan de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre implica “seguir recorriendo y mostrando gestiones”, alternando la presencia de Kicillof entre conurbano e interior.

Eso sí, habrá más presencia de los candidatos de la lista nacional que encabeza Jorge Taiana y que comparte con Jimena López y Juan Grabois.