La Plata, el distrito donde más creció el voto peronista desde 2017

Un análisis de la variación del voto peronista en la provincia de Buenos Aires muestra que La Plata se consolidó como el distrito donde el espacio tuvo el mayor crecimiento porcentual en los últimos años. Según los datos, la Octava Sección Electoral registró un 46,36% más de votos que en 2017 y un 22,08% más que en 2021, lo que la coloca al tope de la recuperación del peronismo a nivel provincial.

La ponderación se realizó tomando en cuenta el peso electoral de cada sección. Si bien en la Primera y Tercera se sumaron entre 90.000 y 130.000 votos respecto de elecciones previas, el incremento fue más moderado en relación al tamaño de su padrón. En cambio, en La Plata el crecimiento resultó mucho más marcado, transformándola en el distrito con el salto proporcional más alto.

De esta manera, con el gobierno de Julio Alak, el peronismo volvió a recuperar un bastión que había perdido en 2015, consolidando allí su mayor avance electoral en seis años.