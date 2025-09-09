Candidato de LLA se burló de Karina

El primer candidato a concejal suplente de la lista LLA en La Plata, Santiago Rodríguez, quedó en el centro de la polémica luego de burlarse en sus redes sociales de Karina Milei y Patricia Bullrich.

En uno de los posteos durante su participación en el búnker libertario de este domingo, el candidato escribió: “Acá con Patito, que quería vinito de cajita y poner bombas”, y “acá con Karina la del 3%, hay que pedir más”.

Las imágenes, publicadas en la lista de mejores amigos de Instagram por Rodríguez, fueron difundidas por el reconocido militante político e influencer Gordo Dan.