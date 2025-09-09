Bianco desafió a Milei y ponderó el desdoblamiento

Luego de un triunfo por más de 13 puntos para el peronismo en la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco analizó los resultados. En este camino, el ministro de Gobierno bonaerense resaltó la estrategia de Fuerza Patria, en especial del gobernador Axel Kicillof, y lanzó un desafío para el Presidente Javier Milei.

Según el funcionario, la decisión de desdoblar las elecciones “fue muy exitosa”. “La victoria fortalece a nuestra fuerza política y abre un camino de esperanza para el 2027, donde lo pone en un lugar central al gobernador”, expresó, en una serie de entrevistas radiales que brindó este lunes.

En este camino, manifestó que a partir de ahora hay que tener una “construcción más amplia e inclusiva porque hay que volver a gobernar” porque habrá que reconstruir el país tras la gestión libertaria.

Por otra parte, Bianco analizó que en estos comicios “se plebiscitaron las políticas públicas y la forma de hacer política, por un lado, del gobierno nacional y por el otro, el provincial”.

“Hubo un claro repudio del pueblo bonaerense al contenido muy cruel de las políticas nacionales, con una desindustrialización, importación y de no apego a la producción nacional y al trabajo”, reflexionó el ministro.

Al mismo tiempo, comentó que el Gobierno nacional “trajo al país un modelo de hacer política, un experimento traído de otros lugares del mundo con Donald Trump o Jair Bolsonaro, que a los argentinos y a los bonaerenses no nos gusta”.

Por tal motivo, el funcionario recalcó que con el triunfo electoral quedó claro el mensaje al gobierno nacional del pueblo bonaerense que “ésta no es la forma”. Mientras que, por el otro lado, subrayó que hay un gobierno provincial con “un esfuerzo muy grande para poder sostener el empleo, la producción, la educación y la salud pública”.

A su vez, el ministro criticó el discurso de Milei en el que habló de “aparato del PJ” y que el resultado de estas elecciones marcaba el “piso” de La Libertad Avanza y el “techo” de Fuerza Patria. Al respecto, recordó que “en su primera elección el gobernador (Axel Kicillof) sacó el 52%, o sea que no es su techo, tiene otro techo”.

En este sentido, lo llamó a “cambiar el contenido y las formas”, y lo desafió: “Nos vemos en octubre”.