Fentanilo mortal: allanamientos a funcionarios de la ANMAT

El juez dispuso operativos en distintos domicilios particulares y sedes oficiales, incluyendo la vivienda de Nélida Agustina Bisio, titular de la ANMAT, y la ex titular del INAME, Gabriela Carmen Mantecón Fumado.

Las acciones buscan preservar documentación y dispositivos electrónicos “esenciales y valiosos” para la causa, así como determinar la entrada y salida de Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, quien reconoció haberse reunido con Bisio en enero para hablar sobre irregularidades detectadas en su planta.

Las autoridades judiciales destacaron que estos procedimientos son parte de la investigación sobre la circulación irregular del fentanilo HLB y la gestión de la autoridad sanitaria.

Según los investigadores, los allanamientos y las órdenes de presentación apuntan a esclarecer posibles responsabilidades de funcionarios de la ANMAT y del INAME, ante los retrasos en las inspecciones y la falta de control sobre los laboratorios involucrados.