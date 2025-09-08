Fuerte apoyo a la gestión de Cagliardi: obtuvo el 47%

Al igual que Mario Secco en Ensenada, el intendente de Berisso, Fabián Cagliardi, también apostó con su candidatura testimonial para encabezar la lista de candidatos a concejales de Fuerza Patria.

Con Beatriz “Tete” Grasso como segunda candidata y el secretario de Seguridad del municipio, Federico Ruiz, en tercer lugar, el jefe comunal se impuso con el 46,98% de los votos según el escrutinio provisorio.

En la vereda de enfrente, la Libertad Avanza, que llevaba como principal aspirante al Concejo Deliberante a Alejandro Aguirre, cosechó tan solo el 30,99% de los votos.

En tercer lugar, quedó Somos Buenos Aires, con el 10,01% de los votos. El espacio centrista llevó como primera candidata a la referente de la UCR, Antonella Villa Chiodo.

Más atrás, el Frente de Izquierda – Unidad, con Federico Surila a la cabeza, cosechó el 7,19% de los votos.

De esta manera, de las diez bancas que renovaba el Concejo Deliberante de Berisso, siete podrían quedar para Fuerza Patria, dos para La Libertad Avanza, y la restante para Somos Buenos Aires. De todas maneras, habrá que esperar el escrutinio definitivo, en especial para saber el espacio mayormente radical alcanzó el piso necesario para conseguir un lugar en el cuerpo deliberativo.

“Hoy le pusimos un freno a Javier Milei, el pueblo peronista de Berisso habló una vez más en las urnas”, soslayó Cagliardi al conocer su triunfo. En ese marco, agradeció “a toda la militancia que estuvo caminando la calle, este es el comienzo para que en octubre le pongamos fin al gobierno de Javier Milei”.

Finalmente, hizo referencia al acompañamiento provincial y aseguró que ya mantuvo diálogo con el gobernador bonaerense: “Ya estuvimos hablando con Axel Kicillof, él sabe la importancia que tiene Berisso para todos nosotros, ahora iré con ellos también”.