Milei reconoció la dura derrota en la provincia de Buenos Aires

Tras conocerse los primeros resultados de la elección en la provincia de Buenos Aires, el presidente Javier Milei brindó un mensaje en el que reconoció el revés electoral sufrido por La Libertad Avanza frente al contundente triunfo de Fuerza Patria, pero dejó en claro que no modificará el rumbo económico de su gestión.

“Hemos tenido un revés electoral y hay que aceptarlo”, afirmó el mandatario al inicio de su discurso. Y agregó: “Ellos han puesto en esta elección todo el aparato peronista que manejan hace más de 40 años y que lo hacen de manera muy eficiente. Esto iba a representar el piso para nosotros y el techo para ellos”.

En su mensaje, Milei planteó que la elección provincial funcionará como un punto de inflexión para revisar errores y mejorar de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre:

“Naturalmente, esto va a dar lugar a un profundo análisis de los datos y eso va a conllevar a una profunda autocrítica, donde aquellas cosas en las que nos hemos equivocado las vamos a corregir. No hay opción de repetir los errores”, sostuvo el jefe de Estado.

No obstante, ratificó el rumbo económico que lleva adelante su gobierno desde diciembre de 2023 y aseguró que no dará marcha atrás con las reformas implementadas:

“No se va a modificar, sino que se va a redoblar. Vamos a seguir defendiendo con uñas y dientes el equilibrio fiscal, vamos a mantener el esquema cambiario, vamos a seguir redoblando esfuerzos en nuestra política de desregulación y vamos a mejorar nuestra política de Capital Humano”.



