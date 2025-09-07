Lucía Iañez: “Es fundamental que los platenses vayan a votar y defiendan la democracia”

La candidata a diputada provincial Lucía Iañez emitió su voto este mediodía en la Escuela de Educación Media N° 5 de La Plata, ubicada en 531 entre 115 y 115 bis. Tras sufragar, llamó a la ciudadanía a participar masivamente de la jornada electoral: “Es súper importante ir a votar, defender la democracia. Voten a quien voten, pero elijan. Es una fecha importante”, sostuvo.

Consultada sobre el episodio ocurrido en el Colegio Nacional con el candidato Francisco Adorni, Iañez explicó que recién había tomado conocimiento: “No lo sabía, me lo comentaron hace un rato. Nosotros siempre estamos a favor del respeto en política y en democracia. Entendemos que hay definiciones que perjudican a la gente, pero apostamos a una campaña con mucho respeto”. En esa línea, destacó que se logró un acuerdo entre fuerzas políticas para evitar pasacalles y pintadas, con el fin de mantener la ciudad en buenas condiciones.

Respecto a la participación ciudadana, aseguró que hasta el momento la concurrencia era similar a la de elecciones anteriores y manifestó su expectativa de que la provincia de Buenos Aires logre una alta concurrencia a las urnas: “Es lo que venimos pidiendo todas las fuerzas políticas, porque la democracia nos costó mucho y tenemos que protegerla”.

Por último, contó que votó acompañada de su hermana y su tía, y que pasaría el resto de la jornada recorriendo escuelas y acompañando a los fiscales: “Después iremos al espacio a esperar los resultados con mucha expectativa y alegría. Es un día hermoso y ojalá la gente vaya a votar”, concluyó.