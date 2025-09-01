Insólita frase de Valdés al votar

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, habló tras emitir su voto en la capital provincial. “La Justicia Federal y todos los correntinos seguimos buscando a Loan como a Nisman”, lanzó el mandatario, en una insólita alusión al caso del fiscal.

Respecto al fallido acto de campaña de Karina Milei en la provincia, lamentó “los hechos de violencia que estamos viviendo” en el país y pidió por manifestaciones pacíficas.