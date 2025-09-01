Katopodis: “La sociedad castigará a Milei con el voto”

A una semana de las elecciones bonaerenses, Gabriel Katopodis lanzó duras críticas al Gobierno nacional y anticipó un “voto castigo” por parte de la ciudadanía a Javier Milei.

Además, el ministro de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires calificó de “obsceno” el escándalo de los audios de las presuntas coimas que involucra a funcionarios de la Presidencia y aseguró que el malestar económico será el principal motor del sufragio.

“El gobierno de Milei está poniendo en jaque lo que es ser clase media en Argentina y cada vez que eso sucede la sociedad reacciona”, sostuvo el candidato a senador provincial por la Primera Sección Electoral, en referencia al impacto de las políticas libertarias sobre los sectores medios. Según Katopodis, el deterioro del poder adquisitivo y la sensación de estafa entre los votantes podrían inclinar la balanza en favor de Fuerza Patria.

Respecto al panorama en la Primera Sección Electoral, el funcionario reconoció, en diálogo con la agencia Noticias Argentinas, que hace un mes estaban “más de 8 puntos abajo”, pero aseguró que lograron recortar esa diferencia. “Nos queda una semana para salir a buscar. Va a haber un voto castigo a Milei”, insistió.

“Argentina necesita generar trabajo de calidad y mejores pagos. Hay enojo y frustración, y nosotros tenemos que transformar eso en bronca y después en un voto de cambio”, concluyó.