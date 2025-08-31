Caputo deberá dar explicaciones por la deuda con el FMI

El Juzgado Federal de Dolores ordenó al ministro de Economía, Luis Caputo, entregar en un plazo de cinco días toda la documentación vinculada al DNU 179/2025, mediante el cual el Gobierno nacional contrajo un crédito por 20 mil millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. La medida responde a un amparo presentado por la Clínica Jurídica de Interés Público de la UNLP y el CELS, que denunciaron maniobras del Ejecutivo para eludir la Ley de Acceso a la Información Pública.

Según la querella, la cartera económica primero aceptó el pedido amparándose en la norma 27.275, pero luego desconoció su aplicación y derivó la solicitud a un trámite burocrático restrictivo, con el objetivo de dilatar la entrega. Para el CELS, la decisión judicial “reafirma que el derecho a la información es esencial para el control democrático” y adquiere mayor relevancia cuando se trata de políticas de fuerte impacto social y económico, como la firma de un acuerdo con el FMI.

El fallo también destacó que la Ley de Acceso a la Información Pública tiene supremacía sobre los procedimientos administrativos, y que el DNU no aporta detalles sobre las razones ni condiciones del endeudamiento. Citando a la Corte Suprema, la resolución recordó que el principio de máxima divulgación obliga al Estado a garantizar el acceso a la información, salvo contadas excepciones.

“El Ministerio de Economía debe decir cómo se gestó el acuerdo con el Fondo”, concluyó el CELS, subrayando que se trata de un derecho fundamental de toda la ciudadanía.

Para Caputo y el Gobierno, la causa abre un nuevo frente que desnuda la falta de transparencia en una decisión que compromete al país por décadas.