Karina Milei suspendió su visita a Olavarría en medio del escándalo por coimas y la crisis libertaria en la Séptima

El acto que La Libertad Avanza había previsto en Olavarría terminó siendo víctima del propio desgaste del oficialismo. La secretaria de la Presidencia, Karina Milei, suspendió su visita al microestadio del club Mariano Moreno, donde este sábado debía encabezar un encuentro junto a Sebastián Pareja, José Luis Espert y Diego Santilli. Aunque la explicación oficial apuntó a la “Tormenta de Santa Rosa”, lo cierto es que el Servicio Meteorológico apenas anunciaba lloviznas aisladas y el verdadero motivo fue político: el repudio creciente hacia la figura presidencial y el impacto del escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.

El operativo incluía además una caminata por el centro de la ciudad y la foto de campaña con los candidatos de la Séptima Sección. Pero la baja inscripción de militantes y el clima hostil entre vecinos encendieron alarmas. Según trascendió, la coordinadora local, Celeste Arouxet, fue una de las primeras en advertir que la presencia de Karina “podía hundirlos” a pocos días de las elecciones.

La Séptima reparte solo tres bancas al Senado bonaerense y para los libertarios el panorama se oscurece. La crisis es tal que, según encuestas difundidas a nivel interno, por primera vez Axel Kicillof superaría a Milei en imagen en la provincia y no se descarta que el peronismo logre quedarse con los tres escaños en juego en la Séptima. El fallido acto en Olavarría se convirtió así en un síntoma de la fragilidad libertaria en el corazón bonaerense.