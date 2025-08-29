Allanamientos en ANDIS y Suizo Argentina por el escándalo de coimas

Este 29 de agosto, la Justicia Federal, bajo la supervisión del juez Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi, llevó a cabo varios allanamientos en las instalaciones de ANDIS y Suizo Argentina, ubicadas en calles Hipólito Yrigoyen y Rivadavia, en Ciudad de Buenos Aires. El operativo incluyó la incautación de teléfonos, computadoras y documentación clave para la causa investigativa.

La acción se desencadenó por la filtración de audios en los que el entonces responsable de ANDIS, Diego Spagnuolo, hace alusiones a pagos de coimas vinculados a contrataciones con Suizo Argentina. Ayer, Spagnuolo nombró como sus defensores a los abogados Juan Aráoz de la Madrid e Ignacio Rada Schultze, y se espera su declaración como testigo arrepentido ante la Justicia.

La causa ha generado amplio interés político y mediático. No es el primer registro de procedimientos en este asunto: ya se habían realizado allanamientos a domicilios vinculados a la causa —incluidos los de los propietarios de Suizo Argentina y exfuncionarios de ANDIS— y se dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los involucrados.