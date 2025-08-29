Allanamientos en ANDIS y Suizo Argentina por el escándalo de coimas
En el marco de una investigación sobre supuesto pago de sobornos, se concretan múltiples allanamientos en sedes de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y en la droguería Suizo Argentina, tras la filtración de audios del exfuncionario Diego Spagnuolo.
Este 29 de agosto, la Justicia Federal, bajo la supervisión del juez Sebastián Casanello y del fiscal Franco Picardi, llevó a cabo varios allanamientos en las instalaciones de ANDIS y Suizo Argentina, ubicadas en calles Hipólito Yrigoyen y Rivadavia, en Ciudad de Buenos Aires. El operativo incluyó la incautación de teléfonos, computadoras y documentación clave para la causa investigativa.
La acción se desencadenó por la filtración de audios en los que el entonces responsable de ANDIS, Diego Spagnuolo, hace alusiones a pagos de coimas vinculados a contrataciones con Suizo Argentina. Ayer, Spagnuolo nombró como sus defensores a los abogados Juan Aráoz de la Madrid e Ignacio Rada Schultze, y se espera su declaración como testigo arrepentido ante la Justicia.
La causa ha generado amplio interés político y mediático. No es el primer registro de procedimientos en este asunto: ya se habían realizado allanamientos a domicilios vinculados a la causa —incluidos los de los propietarios de Suizo Argentina y exfuncionarios de ANDIS— y se dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de los involucrados.