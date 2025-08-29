Nuevo golpe a Milei: avanza la comisión por la criptoestafa $Libra

Este jueves la Cámara de Diputados finalmente dio luz verde a la comisión especial que investigará la criptoestafa $Libra, un caso que compromete directamente al presidente Javier Milei y a su círculo más cercano. Luego de cinco meses de parálisis, la oposición impuso mayoría y eligió como titular al diputado de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, tras el retiro de los representantes libertarios y sus aliados del PRO, la UCR e Innovación Federal.

El origen del conflicto estuvo en la conformación inicial de la comisión, que había quedado en empate técnico: 14 miembros de la oposición contra 14 del oficialismo. Esa paridad impidió designar a un presidente y limitó el trabajo a una única reunión informativa en junio. El escenario cambió esta semana cuando, frente a la retirada de los legisladores de Milei, la oposición avanzó en la designación de autoridades. La vicepresidencia, que debía corresponder al oficialismo, quedó vacante.

Ferraro asumió con un mensaje contundente: “El objetivo de esta comisión es ejercer el control político que manda la Constitución. No buscamos una foto de Karina Milei esposada, sino respuestas claras sobre una estafa que perjudicó a miles de personas”. La secretaría quedó en manos del peronista Juan Marino.

La comisión trabajará todos los martes hasta el 10 de noviembre y citará a expositores clave para determinar responsabilidades. El caso apunta a investigar la promoción que hizo Milei de la cripto $Libra, cuyo valor se disparó de manera artificial para luego desplomarse, en una maniobra conocida como rug pull. El esquema habría beneficiado a un reducido grupo de inversores mientras dejó a centenares de damnificados alrededor del mundo. Entre los señalados figura la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, además de Eduardo “Lule” Menem.

La puesta en marcha de la comisión ocurre en plena tensión política: el escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y la crisis de confianza en el gobierno agravan el clima electoral de cara a las legislativas de septiembre y octubre. La investigación de $Libra promete convertirse en otro frente crítico para la Casa Rosada.