Milei llega a las elecciones con una economía en baja

El Gobierno nacional llega en su peor momento a las elecciones provinciales de septiembre y nacionales de octubre. Al escándalo de corrupción en Discapacidad y los malos controles por parte del Anmat en el caso de fentanilo contaminado, se le suma la suba del dólar y de la tasa de interés. Como si fuera poco, esto provocó recesión económica.

De acuerdo al Índice General de Actividad de la consultora OJF & Asociados, la economía registró una contracción del 1% en julio con respecto a mayo. De esta forma, el nivel actual de actividad es apenas un 0,3% superior al de diciembre del año pasado, lo que evidencia las dificultades que enfrenta la economía para lograr una expansión sostenida durante 2025.

En tanto, la medición interanual mostró una variación de 3,6%, y en el acumulado de siete meses el avance es de 6%.

Los sectores en caída

La industria manufacturera fue el sector con el peor resultado en julio, con una contracción del 2,4% anual. Esta caída se atribuye, en parte, a un rebote significativo en julio de 2024 que elevó la base de comparación, y a datos “inusualmente negativos” en la producción de aceites (-10,1% interanual) y la automotriz (-16,5% interanual).

A pesar de una contracción mensual, la Industria Manufacturera (IPI-OJF) muestra una expansión acumulada del 2,9% para el período enero-julio. Sin embargo, este leve rebote se da contra un periodo signado por la peor recesión de la era Milei.

La Agricultura y Ganadería sufrió una baja del 0,5% en julio y acumuló una contracción del 2,4% en los primeros siete meses. Dentro del sector, la agricultura se contrajo un 2,1%, mientras que la ganadería tuvo una suba marginal del 0,2% en julio.

El sector de Electricidad, Gas y Agua volvió a cifras negativas con una baja del 1,9% anual en julio, acumulando una caída del 1,1%. Esto fue impulsado por una disminución del 5,0% en la generación eléctrica debido a la menor demanda residencial.

Otros sectores con bajas en julio fueron la Administración Pública y Defensa (-0,7%) y los Servicios Sociales y de Salud (-0,9%). Según el documento, el panorama futuro se presenta “más complejo” por un deterioro del contexto macroeconómico y el surgimiento de “grietas” a nivel político, lo que contribuye a un aumento generalizado de la incertidumbre.

¿Qué dice el Indec?

El último informe mensual del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) sobre la actividad económica fue el de junio. En este camino, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) registró un aumento interanual del 6,4%. Sin embargo, la serie desestacionalizada experimentó una caída del 0,7 % respecto de mayo.

Entre los sectores que tiraron al alza figuran “Intermediación financiera” (28,7%), impulsado por el modelo de especulación de Luis Caputo y del presidente Javier Milei, y “Comercio mayorista, minorista y reparaciones” (11,5%). En cambio, “Pesca” se desplomó 74,6%.