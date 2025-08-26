Los Menem salieron a defenderse

En medio de los escándalos del entramado de coimas revelado por los audios filtrados del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo, no solo Karina Milei fue apuntada por recibir el dinero ilegal, sino también figuras de la familia Menem.

Por un lado, el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, rompió el silencio y emitió un comunicado para desmentir las acusaciones. Según el exdirector de Andis, la mano derecha de Karina Milei era uno de los encargados de la ejecución de la red de coimas.

El funcionario calificó el escándalo como una “burda operación política del kirchnerismo”. “Jamás imaginé tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo, a la que se sumaron algunos medios, dirigentes y periodistas, utilizándola para intentar manchar la honestidad y la imagen de un gobierno. Por el tamaño de dicha operación es que me veo en la obligación de manifestarme al respecto”, sostuvo.

Por su parte, Martin Menem afirmó que las denuncias sobre supuesta corrupción son “una monumental operación” que se instala “a dos semanas de las elecciones” bonaerenses.

En ese marco, el presidente de la Cámara de Diputados enfatizó que “pongo las manos en el fuego tanto por Lule (Menem) como por Karina (Milei)”. A su vez, afirmó que “no puedo asegurar la autenticidad o no de los audios, pero su contenido es absolutamente falso”.