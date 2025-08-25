La confesión de Milei en medio del escándalo de las coimas: "Están molestos porque les estamos afanando los choreos"

Javier Milei volvió a quedar en el centro de la polémica tras utilizar una expresión que, lejos de despegarlo del escándalo por presuntas coimas que sacude a su gobierno, sonó como una autoincriminación.



En un acto de campaña realizado en Junín, el Presidente respondió a un comentario del público sobre el kirchnerismo y lanzó: “Están molestos porque les estamos afanando los choreos”.

La frase, pronunciada a seis días de la explosión del caso de las coimas vinculadas a la Droguería Suizo Argentina, podría quedar registrada como la primera referencia directa de Milei a la causa que compromete a su administración.



El comentario presidencial no pasó inadvertido y reavivó las críticas opositoras, que ven en sus palabras una confirmación implícita de las irregularidades denunciadas.



No es la primera vez que Milei se autoincrimina en relación al escándalo. Días atrás, el mandatario decidió desplazar de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) a Diego Spagnuolo, quien justamente había denunciado el “choreo” que ahora él mismo mencionó.



El episodio suma tensión a un gobierno que intenta contener los coletazos de la causa de las coimas, mientras la oposición y distintos sectores sociales exigen explicaciones más claras sobre lo sucedido.







