Exigen que la Justicia investigue a Petri por el acuerdo de Iosfa

Este lunes, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) exigió que la Justicia investigue al ministro de Defensa, Luis Petri, por la firma de un contrato de 50.000 millones de pesos entre el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa) y la droguería Suizo Argentina S.A., empresa vinculada al escándalo de coimas que salpica al corazón del oficialismo.

El secretario general nacional de ATE, Rodolfo Aguiar, denunció que “hechos graves de corrupción están a punto de hacer colapsar a una de las obras sociales más grandes del país”.

Según Aguiar, las prestaciones están interrumpidas, los hospitales militares sufren desabastecimiento y el instituto pasó de un superávit de 25.000 millones al asumir Petri, a un déficit que ya supera los 160.000 millones.

“El accionar del ministro de Defensa y el millonario contrato firmado con Suizo Argentina tienen que ser investigados”, subrayó Aguiar, quien advirtió que el Gobierno muestra una “representación fraudulenta” que perjudica directamente a los afiliados y pidió que la Justicia intervenga.

ATE alertó además que el convenio no solo compromete la atención médica, sino que amenaza la estabilidad institucional de Iosfa, la tercera obra social más grande del país, con más de 650.000 afiliados. La falta de insumos críticos, como tratamientos oncológicos o insulina, y las falencias en hospitales militares completan un panorama de crisis que golpea de lleno a las familias de las Fuerzas Armadas.