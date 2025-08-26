Concejal de Berisso destapó otro escándalo de coimas

Día a día escala el escándalo del supuesto entramado de coimas encabezado por “Lule” Menem y Karina Milei, destapado por los audios filtrados del exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), Diego Spagnuolo. Este lunes, además de nuevos audios del funcionario despedido por Milei, se agregó un testimonio de un exconcejal de La Libertad Avanza (LLA), que se suma a la serie de denuncias por corrupción que acumula el Gobierno nacional en tan solo un año y medio.

En declaraciones radiales a Futurock y Radio Provincia, Daniel del Curto, edil de Berisso que rompió con La Libertad Avanza, confirmó que lo tildaron de “boludo” por no haber pedido coimas de un dinero enviado por el Ejecutivo nacional a Berisso para terminar obras públicas. Además, contó que recibió amenazas y hasta encontró cuatro balas en su auto.

El relato de Del Curto

El edil, quién ahora formó un monobloque en el Concejo Deliberante de Berisso, afirmó que se alejó de LLA porque vivió “un sinfín de situaciones de nepotismo y corrupción” que lo llevaron a concluir que “esta gente es indefendible: no es lo que yo voté”.

“Pasó de todo. Tengo para escribir un libro”, detalló, y explicó que el candidato a senador por la Cuarta Sección Electoral, Gonzalo Cabezas, quien estaba en la dirección nacional de Relación con los Municipios, “nos citó a todos los coordinadores y nos dijo que hablemos con los intendentes porque les íbamos a dar $100 millones en insumos". En ese marco, “hablo con Fabián Cagliardi, que me da una lista de lo que necesita”, pero luego “la encajonan porque era humo”.

Del Curto agregó que “luego esta gente redobla la apuesta a través de Daniel Scioli”, quien “nos pide que hablemos con los presidentes de los clubes para arreglarles el papelerío y darles un subsidio”. El aquel entonces concejal de LLA se comunicó con 10 presidentes de clubes del distrito, pero “también fue todo humo”.

El pedido de coima

El hecho más grave llegó tiempo después. El edil denunció que, cuando ingresaron $68 millones de pesos a las arcas de la municipalidad de Berisso a través de la Secretaría de Integración Socio Urbana (SISU), el senador provincial Carlos Curestis lo convocó a una reunión en la Cámara Alta, donde “me dijo que de los $68 millones, por lo menos les tienen que dejar el 10%”. Sorprendido, según relató, Del Curto le respondió: “No pedí nada ni pienso pedir”. “Me estaban reclamando que pida coimas”, sentenció.

Carlos Curestis se encuentra vinculado a Sebastián Pareja, actual candidato a diputado nacional y presidente de LLA en provincia de Buenos Aires. Además, cuenta con estrecha relación Karina Milei. Esta nueva denuncia, profundiza la dificultad del oficialismo para tapar los múltiples escándalos de corrupción que se vienen ventilando los últimos días y que prometen seguir escalando.

Por último, Del Curto relató que realizó una denuncia penal luego de que le dejaran “cuatro balas arriba de su Fiat 1” y le realizaran una serie de amenazas como consecuencia de haber roto el bloque de LLA en el Concejo Deliberante de Berisso.