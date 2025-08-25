El Gobierno le regaló una irregular licitación a Suizo Argentino

Luego que se conociera una serie de millonarias licitaciones a Suizo Argentina desde los Ministerios de Defensa y Seguridad (fue noticia de diario Hoy en su edición anterior), ahora se descubrió que la droguería apuntada por Diego Spagnuolo fue beneficiaria de una licitación de más de $15.000 millones del Hospital Posadas. La misma está repleta de irregularidades.

Por un lado, la licitación se hizo por 998 ítems hospitalarios con la obligación de que los proveyera una misma empresa en lugar de la más barata por ítem. Es decir, la diseñaron para que solo puedan participar droguerías como Suizo Argentina, que son intermediarios y no directamente laboratorios, que podrían ofrecer precios más baratos.

En segundo lugar, la licitación se hizo tres veces hasta que la ganó la droguería Suizo Argentina. En la primera había perdido la licitación con otra firma y la dieron de baja con la excusa de que había que seguir el ejemplo del equilibrio fiscal del que habla Javier Milei en el Presupuesto 2025 que no se trató; en la segunda también estaban las ofertas y la bajaron; y la tercera quedó en manos de la empresa que Spagnuolo señaló como la gestora de las coimas.

Otra de las irregularidades de la licitación es que se hizo en formato de compra abierta: se acordó un monto y el Hospital Posadas le fue pidiendo productos a la droguería Suizo Argentina hasta completar el total, pero no hay ningún detalle de qué se compró en unos 18 pedidos que hubo del hospital a la empresa, por más de $3.700 millones.