Alak afina detalles del nuevo sistema de micros

Como bien informó Diario Hoy en su edición anterior, la gestión de Julio Alak trabaja en el nuevo sistema de transporte de La Plata, debido a que la concesión de micros vence en diciembre. En este marco, se conoció los nombres que se piensan para las nuevas líneas.

Según informó Sergio Resa, secretario de Planeamiento, se buscará ampliar los recorridos aplicación progresiva de un nuevo sistema que incorporará la implementación de trasbordos y líneas troncales que usarán las principales avenidas para su circulación.

En este sentido, el funcionario detalló que podrá haber una línea 60 que pase por avenida 60, una línea 66 que pase por 66, y lo mismo para cada una de las avenidas trasversales que fueron remodeladas en el último tiempo.