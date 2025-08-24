El salario mínimo cayó a niveles previos a la crisis de 2001

La política de ajuste impulsada por el gobierno de Javier Milei volvió a quedar bajo la lupa. Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la Universidad de Buenos Aires reveló que el salario mínimo vital y móvil (SMVM) alcanzó en mayo de 2025 un valor real inferior al de septiembre de 2001, es decir, previo al estallido de la convertibilidad.

De acuerdo con el relevamiento, entre noviembre de 2023 y julio de 2025 el salario mínimo real acumuló una caída del 32%. Aunque en algunos meses puntuales se observaron leves alzas, la tendencia descendente se mantuvo inalterable desde el inicio de la gestión libertaria. Solo en julio último, el SMVM perdió un 0,5% de poder adquisitivo.

La debacle salarial se complementa con un deterioro generalizado en el empleo formal. Según el Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL), en mayo se perdieron 4.800 puestos en el sector público y los salarios se redujeron un 0,3%. En términos interanuales, se destruyeron 20 mil empleos y, desde diciembre de 2023, el saldo negativo asciende a 184 mil.

El estudio advierte que el empleo público formal —que en mayo de 2025 se ubicó en 3,4 millones— fue 0,8% inferior al de un año antes y 1,8% menor que en noviembre de 2023. Desde la asunción de Milei, la dotación de personal estatal se redujo en más de 54 mil puestos, lo que equivale a una caída del 15,8% en apenas año y medio.

Los datos confirman que, lejos de la promesa de “achicar el gasto político”, el ajuste libertario se tradujo en una degradación del salario y un vaciamiento de áreas claves del Estado. Con un salario mínimo en niveles peores que los previos al colapso de 2001 y una ola de despidos que erosiona la capacidad productiva y de servicios, el gobierno de Milei consolida un modelo de exclusión que profundiza la crisis social.