Citan a dos funcionarios claves al Congreso

Tras el escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), la oposición en la Cámara de Diputados avanzó rápidamente en una acción ofensiva: convocó al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y al ministro de Salud, Mario Lugones, para que den explicaciones sobre las denuncias.

Francos se presentará el miércoles al mediodía en el recinto de la Cámara baja. En paralelo, la Comisión de Salud de Diputados citó para el martes a Lugones y al flamante interventor de la Andis, Alejandro Vilches, a una reunión conjunta con la Comisión de Discapacidad. El encuentro tendrá lugar a las 12 en la Sala 1 del segundo piso del Anexo de la Cámara baja.

El presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin, de Unión por la Patria, señaló que “están invitados Lugones y el interventor Vilches”. “Esperamos se presenten para dar explicaciones sobre las denuncias de coimas en la compra de medicamentos”, agregó.

A su vez, el legislador apuntó contra la Casa Rosada: “El gobierno de Javier Milei es profundamente corrupto. Esta semana salieron a la luz audios sobre pedidos de coimas en medicamentos. A eso se suman el caso de las valijas y el escándalo de la Libra, entre otros”.

Por otro lado, Yedlin celebró las victorias de la oposición en el Congreso. “Fue una semana con caídas muy duras para el oficialismo, tanto en Diputados como en el Senado”, acotó.