Francos se presentará este miércoles en Diputados

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, comparecerá este miércoles ante la Cámara de Diputados para informar sobre la marcha de la gestión libertaria, en un contexto marcado por escándalos que golpean directamente al Gobierno. Las denuncias por presuntas irregularidades en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la falta de controles que permitieron la tragedia del fentanilo contaminado ponen a la administración en el centro de una crisis política inédita.

La exposición comenzará al mediodía y llega en un momento de gran expectativa, ya que se espera que Francos explique cómo el Ejecutivo planea responder a los recientes casos que erosionan la credibilidad gubernamental. La tragedia del fentanilo se cobró cerca de un centenar de víctimas, y aunque algunos responsables fueron desplazados, la investigación judicial sigue abierta y el tema promete mantenerse en la agenda pública.

Fuentes oficiales indicaron que Francos abordará los avances en la implementación de políticas de salud y programas sociales, así como las medidas adoptadas para reforzar los controles en áreas sensibles. La presentación incluirá un repaso de la ejecución presupuestaria, proyectos de infraestructura y la coordinación con distintas dependencias del Estado, en un intento de mostrar gestión frente a los cuestionamientos.

Aunque los últimos escándalos, como los audios que circularon sobre ANDIS, continúan generando repercusiones, el funcionario intentará que la referencia sea breve para no interferir con otras coberturas y evitar debates sobre ellos con la oposición. La comparecencia servirá entonces para evaluar cómo la gestión enfrenta la presión política y mediática, y si logra brindar certezas frente a denuncias que cuestionan tanto la transparencia como la eficacia del Gobierno en áreas clave para la población.