El Gobierno avanza con el cierre de la Agencia de Seguridad Vial

El Gobierno nacional dio un paso concreto hacia la disolución de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Este jueves se oficializó el pase a disponibilidad de 97 empleados, en lo que representa el primer movimiento de un proceso que apunta al cierre definitivo del organismo creado en 2008.

La ANSV surgió con el objetivo de coordinar políticas para reducir la siniestralidad vial en todo el país. En sus más de 15 años de funcionamiento logró un resultado histórico: una disminución del 28% en la cantidad de víctimas fatales en accidentes de tránsito. Sus programas incluyeron la implementación del scoring nacional de infracciones, la licencia nacional de conducir y campañas de concientización que contribuyeron a modificar conductas en las rutas argentinas.

La decisión, enmarcada en el plan de ajuste y reducción del Estado impulsado por la Casa Rosada, genera fuerte preocupación en especialistas y organismos que advierten sobre el retroceso que implicaría para la seguridad vial.

El cierre abre un futuro incierto para iniciativas que se tradujeron en vidas salvadas y que ahora quedan en riesgo de desaparecer, consecuencia de un Gobierno que antepone el ajuste a la protección de los ciudadanos.