Nación inició privatización de las centrales hidroeléctricas

El gobierno de Javier Milei autorizó el proceso de privatización de las represas hidroeléctricas de Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila, que están ubicadas en Neuquén y Río Negro. Lo hizo a través de la resolución 1200/2025 publicada por el Ministerio de Economía en el Boletín Oficial. De esta manera, el Ejecutivo abrió la convocatoria a licitación nacional e internacional.

En la disposición se estableció que la venta del paquete accionario se realizará “con el objetivo de optimizar la gestión de estas empresas y atraer inversión privada”.

La privatización de estas cuatro centrales hidroeléctricas avanza luego de que en 2023 vencieran las concesiones aprobadas por 30 años en 1993, las cuales fueron prorrogadas provisoriamente a inicios de 2024. De este modo, el Gobierno avanza con lo establecido en el decreto 718/2024 de agosto pasado.