Universitarios anunciaron más paros

Luego que se realizó un cese de actividades durante toda la semana pasada, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (Conadu) anunció cómo continúa el plan de lucha para reclamar por la recomposición salarial, mayor presupuesto para las universidades nacionales y contra el veto presidencial adelantado sobre la Ley de Financiamiento Universitario.

Desde el gremio anunciaron que durante las siguientes tres semanas habrá paros en jornadas de 48 horas: los días 21 y 22, 26 y 27 de agosto, y 1° y 2 de septiembre. La medida impactará de lleno en la Universidad Nacional de La Plata, ya que la Asociación de Docentes de la UNLP (Adulp) ya anunció su adhesión

Además, se prevé la realización de asambleas y distintas acciones de visibilización en todo el país. A esto también se suma el impulso para realizar la Tercera Marcha Federal Universitaria en septiembre. Aún no hay una fecha tentativa.

A su vez, el 28 de agosto, día en que se debatirá la ley vetada en el Senado, Conadu llevará adelante un acto frente al Congreso para reclamar el respaldo legislativo. “Debemos mantener un alto grado de movilización”, sostuvo el secretario general del gremio, Carlos De Feo.

Por su parte, el plenario de secretarios generales volverá a reunirse a comienzos de septiembre para evaluar la continuidad del plan de lucha. Advierten que las medidas podrían intensificarse si no se destraba la negociación salarial.