Diputados frustró el veto de Milei y ratificó la ley de emergencia en discapacidad

En una sesión especial convocada este miércoles, la oposición logró reunir los dos tercios del cuerpo legislativo necesarios para insistir con la ley de emergencia en discapacidad. El resultado fue contundente: 172 votos afirmativos, 73 negativos y 2 abstenciones.

Esta movida representa un claro revés para el gobierno de Javier Milei, que había intentado vetar la normativa por su alto costo fiscal.

Qué implica la normativa

La ley en cuestión busca establecer una emergencia nacional en materia de discapacidad hasta diciembre de 2026 (algunas versiones indican hasta 2027), contemplando actualizaciones automáticas por inflación y una pensión no contributiva equivalente al 70 % del haber mínimo. Además, regula los aranceles de prestaciones y fortalece el financiamiento de la atención integral para este colectivo.

El rechazo del veto abre ahora el paso al Senado, donde se deberá conseguir también una mayoría especial para que la ley sea definitivamente sancionada.

Fuera del Congreso, organizaciones civiles, activistas y familiares aguardaban con esperanza la votación. Una manifestante resumió el sentimiento general: “Son derechos humanos, son derechos adquiridos… esto tiene que ser reafirmado por los senadores”