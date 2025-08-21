La industria metalúrgica continúa en retroceso

La industria metalúrgica atraviesa un momento de estancamiento que preocupa a todo el entramado productivo. Si bien los números de julio mostraron un leve repunte mensual del 0,3% y un incremento interanual del 1,8%, el sector permanece muy lejos de recuperar la dinámica perdida en los últimos años. La actividad se encuentra un 15% por debajo, con un uso de la capacidad instalada que apenas llega al 45,2%.

Los datos contrastan con el mismo período de 2024, cuando la caída interanual había sido del -11,7%. Sin embargo, las señales actuales indican que más allá de algún rebote estadístico, la tendencia general sigue siendo descendente.

Sectores estratégicos estancados

Dentro del sector, la situación es heterogénea. La fabricación de autopartes registró una baja del -2,9% y los bienes de capital retrocedieron -1,8%, afectando dos núcleos estratégicos de la producción nacional. En contraste, maquinaria agrícola y carrocerías y remolques mostraron alzas destacadas de hasta el 17,7%. Aun así, descontando esas excepciones, el resto de la actividad metalúrgica cayó un -1% interanual.

El presidente de Adimra, Elio Del Re, advirtió sobre los riesgos de esta coyuntura. “La industria local muestra señales de estancamiento y en niveles productivos muy bajos, a lo que se suman las importaciones con porcentajes históricos récord. La apertura indiscriminada promete precios bajos a corto plazo, pero sale caro a futuro”, señaló.

Provincias con resultados dispares

El mapa federal de la metalurgia muestra realidades contrapuestas. Santa Fe (4,8%) y Entre Ríos (3,6%) se beneficiaron de la buena performance de la maquinaria agrícola. Por el contrario, provincias claves como Mendoza (-4%), Córdoba (-2,4%) y Buenos Aires (-1,4%) exhibieron descensos interanuales, lo que refleja la falta de dinamismo y la dificultad para consolidar una recuperación sostenida.

El empleo tampoco escapa a la tendencia negativa. En julio se observó una baja interanual del -1,9% y del -0,1% respecto de junio, ratificando la pérdida de puestos de trabajo en un sector históricamente generador de empleo calificado.

Con estos números, la industria metalúrgica enfrenta el desafío de resistir la apertura externa y recuperar competitividad sin resignar producción ni empleo.