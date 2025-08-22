Coimas en Discapacidad: Spagnuolo fue hallado en un country de Pilar

En un despliegue operativo coordinado por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, la Policía localizó a Diego Spagnuolo en un country del norte del Gran Buenos Aires. El exfuncionario fue identificado y retenido a efectos de la investigación, mientras le incautaban su teléfono y pasaporte, bajo la sospecha de ser partícipe en un entramado de corrupción en la compra de medicamentos para la ANDIS.

Los allanamientos no se limitaron a su domicilio; también se llevaron a cabo en la sede de la Agencia de Discapacidad, en la droguería Suizo Argentina y en otras viviendas conectadas al caso. En uno de los móviles secuestraron sobres con 266 mil dólares y 7 millones de pesos, junto con documentación que aporta una pista clave sobre el posible origen ilícito de esos fondos.

El escándalo comenzó con la difusión de audios en los que Spagnuolo habla sobre “defalcar la Agencia”, mencionando que se exigía un retorno del 8 % a la droguería Suizo Argentina y detallando cómo parte de ese dinero llegaba a funcionarios de alto rango, entre ellos Karina Milei. Estas confesiones explosivas motivaron la apertura de la causa por presunto cohecho, administración fraudulenta, violaciones a la ley de ética pública y asociación ilícita.