“Bullrich miente”: Alonso cruzó a la ministra tras los incidentes en Avellaneda

"Bullrich siempre miente. Nuevamente, en modo campaña, la ministra y candidata miente”, disparó este jueves Javier Alonso, en respuesta a las críticas de la titular de Seguridad de la Nación por los incidentes en el partido entre Independiente y Universidad de Chile. El funcionario bonaerense aclaró que “Conmebol y FIFA determinan desde hace años los partidos con hinchadas visitantes” y que “todos los protocolos del Ministerio de Seguridad de la Provincia y de Aprevide fueron controlados, supervisados y aprobados”.

Alonso insistió en que “la seguridad dentro del estadio depende solamente del organizador del partido, en este caso el Club Independiente y la Conmebol”, y cuestionó la falta de conocimiento de Bullrich sobre el reglamento internacional: “Tantos años cerca de su amigo Mauricio Macri, autoridad de FIFA, la autorizan para consultarle sobre protocolos y medidas que evidentemente desconoce”.

Más allá de la disputa política, el ministro responsabilizó a la Conmebol por haber demorado la suspensión del encuentro a pesar de que la Policía había advertido en el primer tiempo que la situación era insostenible. “El oficial a cargo fue claro: el partido debía interrumpirse y desalojar las tribunas. Esa decisión se demoró porque lo único que les importa es el espectáculo televisivo”, aseguró.

Según el relato de Alonso, los disturbios comenzaron con un grupo de hinchas chilenos que mostró una actitud hostil antes del inicio. La ausencia de un cordón de seguridad privada permitió el “balconeo” hacia las tribunas bajas, donde se produjeron los primeros incidentes. “No había control. Destrozaron el estadio: arrancaron caños, rompieron baños y usaron fierros como armas”, describió.

La Provincia defendió el rol de la Policía Bonaerense, que garantizó el operativo externo y rescató a personas atrapadas en la tribuna visitante sin recurrir a la represión. “Nunca íbamos a tirar gases o balas de goma donde había familias y chicos. La prioridad fue separar a los violentos de los inocentes”, sostuvo.

El saldo fue de 111 detenidos y 20 heridos, dos en estado crítico tras lesiones en la cabeza. Ante esto, Alonso dejó un mensaje contundente: “Si el partido se suspendía en el primer tiempo, nada de esto hubiese ocurrido”.