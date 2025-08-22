Fentanilo contaminado: El Ministerio de Salud dejó de ser querellante en la causa

El Ministerio de Salud de la Nación dejó de ser querellante en la causa por fentanilo contaminado ante la sospecha de que organismos públicos tengan cierta responsabilidad en las omisiones o connivencias en la causa.

La decisión de la Justicia se dio luego de las detenciones de Ariel García Furfaro, junto con directivos, accionistas y directores técnicos. Ahora, se impulsa la investigación sobre la tarea de los organismos públicos encargados del contralor de los laboratorios.

En una resolución del juez federal Ernesto Kreplak, se expuso que lo alegado por las autoridades en su solicitud, para ejercer el rol de acusador particular, “no resulta suficiente argumento para mantener su legitimación activa en ese carácter”.

Despidieron a una autoridad clave

Luego que se conocieran irregularidades en los controles a los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, responsables de producir el fentanilo contaminado, el Gobierno nacional echó a Gabriela Carmen Mantecon Fumado, la directora del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname), organismo dependiente de la Anmat.

La funcionaria estaba a cargo del área clave en la fiscalización de sustancias controladas y en la prevención de desvíos hacia circuitos ilegales. Lo curioso es que la resolución publicada en el Boletín Oficial no especifica los motivos del cese.

La funcionaria había sido designada en marzo de 2023 mediante la Decisión Administrativa 250, y su continuidad estaba sujeta a prórrogas periódicas.

Al respecto, cabe recordar, se descubrió un documento que revela que seis días antes que se produzca el lote contaminado de la droga en HLB Pharma, el ente ya sabía de las irregularidades del laboratorio; sin embargo, demoró dos meses en prohibir la producción.

Además, la infectóloga Florencia Prieto, del Sanatorio Garat de Concordia, reveló que meses antes de las muertes por fentanilo se había reportado la contaminación de medicamentos de HLB Pharma. La médica señaló que la Anmat respondió que el producto era “aceptable” tras realizar ensayos de endotoxinas. Sin embargo, Prieto sostuvo que la prueba aplicada era inadecuada para detectar bacterias. Esa respuesta oficial dejó sin seguimiento un hallazgo que hoy cobra relevancia.