Bullrich y Petri en la mira por compras a Suizo Argentina

El gobierno de Milei atraviesa su peor momento y el escándalo del supuesto entramado de coimas que maneja Karina Milei salpica a todo el gabinete. En este camino, se descubrió que los ministerios de Defensa y Seguridad registraron contratos millonarios con la droguería Suizo Argentina desde la llegada de La Libertad Avanza a la presidencia.

Se trata de la empresa está en el centro de la controversia tras los audios filtrados de Diego Spagnuolo, quien relató con detalles cómo funciona el esquema de coimas.

Los datos del portal oficial Compr.ar muestran que la droguería ha acumulado licitaciones y contrataciones en las carteras que manejan Patricia Bullrich y Luis Petri durante su gestión. La actividad comercial de la empresa se intensificó notablemente: participó en 105 procesos licitatorios en apenas 16 meses de gobierno, una cifra que equivale a la cantidad total registrada durante los cuatro años de Alberto Fernández y supera en un 400% los contratos obtenidos bajo la administración de Mauricio Macri.

El dato clave es que mientras otras droguerías competidoras acordaron ventas por valores que oscilaron entre $1 y $184 millones, Suizo Argentina se adjudicó los mejores contratos.

Una de las dependencias con más adjudicaciones a la droguería es la Policía Federal, con un monto total de $12.909 millones, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich.

Entre febrero y mayo del corriente año, la cartera de Seguridad destinó fondos millonarios para la adquisición de "medicamentos de alto costo" ($1.680 millones), medicamentos para el control de VIH ($301 millones), medicamentos neurológicos ($26 millones), Medicamentos Antineoplásicos ($1.426 millones), medicamentos oncológicos ($365 millones) y medicamentos anticuerpos monoclonales con cadena de frío ($939 millones).

Las Fuerzas Armadas, bajo la conducción de Luis Petri, también mantuvieron una relación comercial significativa con la controvertida empresa. La droguería proveyó material quirúrgico y de examinación por $105 millones al Hospital Naval Buenos Aires Cirujano mayor Doctor Pedro Mallo. Una particularidad de esta contratación es que también participó Ceos Médica SA, aunque por un monto menor a $3 millones.