Cristina Fernández apuntó contra Milei por el escándalo de las coimas

En un mensaje publicado este viernes por la mañana, Cristina Fernández de Kirchner lanzó duras críticas contra el presidente Javier Milei, en medio de la crisis por las denuncias de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad. La expresidenta recordó la llamada “doctrina Vialidad”, utilizada en su contra, y la comparó con la situación que involucra a la hermana del mandatario, Karina Milei, y a Eduardo “Lule” Menem.

“Las coimas del 3% que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados y que pide su amigo y colaborador Lule Menem, es infinitamente peor y muy grave”, escribió Cristina, acusando directamente al entorno presidencial. Según la vicepresidenta mandato cumplido, los audios del exfuncionario Diego Spagnuolo demuestran que Milei fue advertido personalmente sobre el circuito de sobornos y no actuó.

La dirigente además vinculó a empresarios y exfuncionarios macristas en la trama de retornos y denunció complicidad judicial. “Todo tiene que ver con todo”, señaló, al remarcar que la Justicia que la condenó hoy guarda silencio ante este escándalo.