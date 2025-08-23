Grabois arremete contra el Gobierno por los escándalos de coimas

El dirigente social y candidato a diputado por Fuerza Patria, Juan Grabois, cuestionó con dureza al Gobierno nacional por los recientes escándalos vinculados a presuntas coimas y corrupción en la compra de medicamentos. En su cuenta de X, afirmó que “la mafia financiera vino a hacer lo de siempre”.

Grabois sostuvo que los funcionarios “mienten, roban y desgobiernan, para luego irse hasta la próxima oportunidad”, dejando a su paso endeudamiento y caos, y recordó a exfuncionarios como Bullrich, Caputo y Sturzenegger como ejemplos de estas prácticas repetidas.

Con ironía y contundencia, el dirigente social agregó: “¿Robar con los remedios de personas con discapacidad mientras se castiga y denigra a quienes reclaman sus derechos? Están zarpados en punga”.

Finalmente, el candidato a diputado advirtió que estas maniobras afectan directamente a los más vulnerables, mostrando un Gobierno que prioriza los negocios sobre la protección social y los derechos de los ciudadanos.