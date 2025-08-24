JP Morgan recorta su proyección y alerta por la recesión en Argentina

El último informe de JP Morgan volvió a encender alarmas sobre el rumbo económico del país. El banco estadounidense, que hasta hace pocas semanas celebraba el programa oficial, decidió recortar su proyección de crecimiento para 2025 al 4,7%, por debajo del 5,3% estimado previamente. La entidad señaló la persistente incertidumbre electoral y la volatilidad financiera como factores que limitan la recuperación.

El reporte advierte que la recesión y la caída del crédito privado ponen en jaque la sostenibilidad del plan económico del Gobierno. En junio, la actividad económica apenas creció 0,5% respecto al trimestre anterior, aunque se mantiene 0,6% por debajo de diciembre y un 0,8% por debajo del récord de 2017.

La consultora también resaltó que la morosidad de familias y empresas aumenta en un contexto de tasas de interés elevadas, mientras que los datos de julio anticipan más retrocesos: ventas de autos en caída del 10,4% y producción industrial con un descenso del 2,8%.

Si bien hubo un repunte de exportaciones e ingresos fiscales, JP Morgan señaló que los niveles de la industria y la construcción siguen por debajo de los picos alcanzados en 2017 y 2022. En otras palabras, el rebote actual no logra recomponer la capacidad productiva perdida.

Pese al discurso oficial sobre el “superávit histórico”, los analistas advierten que la economía arrastra un deterioro estructural que la gestión Milei no logra revertir, y que la volatilidad política suma más incertidumbre a un escenario ya frágil.