Aparecen chats incriminatorios de empleados de HLB Pharma

La Justicia Federal avanza en la causa del fentanilo contaminado producido por HLB Pharma, el cual ya sumó 96 muertes. Tras una serie de allanamientos y la detención de los principales sospechosos, hallaron chats internos de empleados de Laboratorios Ramallo, la firma que elaboró el medicamento, que muestran fallas graves cometidas en el lugar.

En un chat del equipo, varios miembros clave de esas organizaciones dejan en claro que estaban al tanto de las irregularidades y buscaban ocultarlas. “Me parece que no queda otra cosa que mentir”, sostuvo en uno de esos chats el director de manufactura de HLB Pharma y director general de Laboratorios Ramallo, Javier Tchukran; mientras dialogaba con otros colegas sobre cómo responder a una inspección de Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) en la que se les reclamaba por la falta de registros sobre el destino de un lote producido en el lugar.

“Hola Wilson, buen día, con respecto al propofol que hay que entregar, no hay tetrahidrofurano para hacer la valoración… por eso no se hizo. ¿Qué hago? ¿Miento en los reportes?”, escribió en otro intercambio la supervisora de Control de Calidad, Rocío Garay. El jefe del área, Wilson Pons, le contestó que sí.

En ese mismo hilo, Tchukran insistió: “Ven a lo que voy de hacer cosas dibujadas, después nos pasan estas cosas. Por favor, no dibujemos más y, cada vez que hagamos algo, asegurémonos de tener la información necesaria mínima”.

En otro de los cruces, que data del 27 de diciembre de 2024, sobre el lote 31.202 elaborado el 18 de ese mismo mes que contuvo , la empleada María Victoria García escribió: “Hay que hacerlo completo porque no hay batch de eso”, en referencia a armar un batch record inexistente para presentar al Anmat, según la documentación incorporada al expediente.

En esa jornada, la empleada Sofía Díaz pidió manipular registros. “Para la próxima, intenten no ser tan repetitivas en las horas y análisis”, le dijo al resto de trabajadores y una de sus colegas, Luciana Matti le respondió: “Oka, empezamos a poner todas horas reales entonces”, en alusión a la manipulación previa de tiempos consignados en planillas. “Me sigo encontrando datos crudos de partículas con números iguales entre ellos, hasta en el mismo orden, así que porfa no lo hagan más, porque están trabajando el doble al tener que cambiarlos”, ahondó luego Díaz.

Anmat en el ojo de la tormenta

Según un documento conocido la semana pasada, entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre de 2024 la Anmat detectó graves irregularidades en Laboratorios Ramallo, que producía para la firma HLB Pharma. Sin embargo, recién el 10 de febrero de 2025, 2 meses después, le informó que no podía continuar con la producción de medicamentos.

El fentanilo contaminado se produjo el 18 de diciembre de 2024, 6 días más tarde de esa inspección, y salió al mercado poco después. Todo pasó en el lapso entre que la Anmat supo de las severas deficiencias en la seguridad de la empresa y prohibió que continuara su producción.