Avanza un proyecto para limitar el uso de DNU

La mayoría de los bloques opositores en el Senado impulsan una ley para limitar el uso de los DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) por parte de Javier Milei. La propuesta es para que su rechazo solo se necesite una cámara.

El kirchnerismo, PRO, la UCR y bloques provinciales confluyeron en la firma del dictamen del proyecto. La decisión tuvo consenso el miércoles pasado en la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales. Lograron reunir las firmas horas más tarde del encuentro.

Si bien hubo un intento por colarlo sobre el final de la sesión del jueves pasado, decidieron que será tratado en la próxima sesión. El objetivo central será amortiguar el robustecimiento de la bancada libertaria, principalmente, en Diputados, donde Milei se siente más cómodo.

La actual legislación exige que ambas cámaras rechacen los DNU. Si se logra aprobar esta nueva iniciativa, con el rechazo de una cámara alcanzará para desactivarlo. Un ejemplo es el DNU 70/23 que dictó Milei en diciembre de 2023 que fue rechazado en marzo de 2024 por el Senado, pero que duerme desde entonces en Diputados.

Además, establece que durante el receso parlamentario ambas cámaras podrán tratar los decretos. Actualmente, no es así.

Por otro lado, la iniciativa propone un plazo de 90 días corridos para su aprobación o se considerará derogado. Esto viene por la parálisis en la que se encuentra la Bicameral de Trámite Legislativo, conocida como de DNU, desde marzo, presidida por el diputado Oscar Zago.

“Entiendo que hay que reglamentar el 'silencio legislativo' ante los DNU y en eso hay coincidencia en todos los proyectos presentados. Es lo que tiene que hacer el Poder Legislativo para proteger al sistema democrático”, dijo al respecto la senadora kirchnerista Juliana Di Tullio en el debate en comisión.

El exaliado de LLA, Carlos Espínola, fustigó también contra el uso de los decretos y dijo: “La utilización de lo DNU, tal como está la ley hoy, habilita a un uso que va en contra del sistema democrático argentino”.

Por el lado del oficialismo, la defensa la esbozó el senador Juan Carlos Pagotto, que hizo un intento estéril por estirar el tema y propuso una reunión informativa.