Jorge Taiana: “Empezó una etapa distinta y vamos a ganar las elecciones”

En medio del tembladeral político y económico que atraviesa el oficialismo, Jorge Taiana se muestra confiado. El primer candidato a diputado nacional del peronismo en la provincia de Buenos Aires sostiene que “algo importante se rompió en las últimas semanas” y que el escenario entró en una fase nueva. Con un diagnóstico duro sobre la gestión de Javier Milei, Taiana asegura que el gobierno perdió credibilidad y que la oposición llega fortalecida.

“Ya van varias denuncias y recién van menos de dos años de gobierno”, remarcó, aludiendo incluso al verbo “Karinear” como sinónimo de coimas, en referencia a Karina Milei. Convencido de que el peronismo logró unificarse tras la dispersión inicial, anticipó un triunfo en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre y confió en que ese envión se trasladará a las nacionales del 26 de octubre: “Vamos a ganar”.