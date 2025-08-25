Estrategia oficial tras el escándalo de los audios en ANDIS
El Gobierno lanzó una segunda etapa de contención tras la filtración de audios con presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.
Ante el impacto mediático del escándalo, el espacio oficial apostó por una respuesta comunicacional coordinada. Eduardo “Lule” Menem fue el primero en hablar públicamente, negando cualquier implicación y subrayando que no participó en contrataciones ni recibió denuncias. Su postura fue cuidadosamente delineada por una mesa interna que incluye asesores presidenciales y portavoces del plan de gobierno.
Simultáneamente, su primo, Martín Menem, flamante presidente de Diputados, respaldó la estrategia en una entrevista televisiva, calificando toda la trama como una “monumental operación” y enfatizando que la veracidad de los audios deberá resolverse en la justicia.
El trasfondo político del caso es innegable: con elecciones bonaerenses a la vista, el Gobierno busca contener el daño mediático y mantener el foco en la agenda cotidiana. El rumor de nuevos audios que podrían conocerse en breve mantiene en alerta a todo el entorno oficial.