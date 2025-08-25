Silencio judicial en la causa del fentanilo adulterado
La gerente del laboratorio Ramallo se negó a declarar durante su indagatoria en La Plata, en un caso que ya dejó decenas de víctimas fatales.
La pelea judicial por el caso del fentanilo contaminado avanzó en los tribunales federales de La Plata, sin que la primera imputada accediera a responder. María Victoria García, vinculada a áreas administrativas de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo S.A., se acogió a su derecho de no declarar. Solo se realizó la lectura de cargos y se notificaron las pruebas existentes.
Este hecho marca el inicio de una ronda clave de audiencias, con seis imputados más en carpeta —incluyendo a Eduardo Darchuk, citado este martes—, y proyecciones hasta el miércoles 3 de septiembre, con la eventual declaración de Adriana Iúdica.
La justicia busca, a través de estos testimonios, establecer si hubo responsabilidad compartida en el brote que tuvo lugar en el Hospital Italiano, con varios afectados y fallecidos. La posición de García será considerada dentro del expediente en curso, que ya involucra a otras figuras de la cúpula de la compañía.