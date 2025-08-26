Diputados activa comisión para indagar sobre el fentanilo contaminado

La Cámara de Diputados abrirá hoy el debate sobre la creación de una comisión investigadora que determine las responsabilidades en torno al fentanilo contaminado, sustancia que ya provocó cerca de cien muertes en el país. El tema será tratado desde las 14 en la comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, que preside Silvia Lospennato (PRO), en una reunión informativa en la que expondrán los autores de los cuatro proyectos presentados.

Las propuestas pertenecen a Silvia Guidice (PRO), Pablo Juliano (Democracia para Siempre), Victoria Tolosa Paz (UxP) y Jorge Araujo (UxP). La principal diferencia radica en que Tolosa Paz impulsa una comisión bicameral con senadores y diputados, para otorgarle mayor volumen político, en línea con lo que ocurrió con la comisión del caso AMIA. Ese proyecto ya cuenta con el respaldo del bloque de Unión por la Patria y el acompañamiento de legisladores de Encuentro Federal.

Mientras tanto, Juliano busca que se releven los expedientes e inspecciones iniciados por la Anmat contra HLB Pharma y Ramallo S. A. desde 2020, claves en la producción cuestionada. Por su parte, Guidice propone una integración proporcional por bloques, con un esquema similar al aplicado en la comisión del caso Libra.

En cuanto a los plazos, los proyectos fijan un funcionamiento inicial de 90 días, aunque la iniciativa de Tolosa Paz habilita prórrogas de hasta un año. El debate se dará en un contexto de fuertes críticas al Gobierno por la falta de controles en el sistema sanitario y el vacío de respuestas oficiales frente a la magnitud de la tragedia.